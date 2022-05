Martine GRABER

Depuis Septembre 2013 : Transport HEPPNER - 57365 TREMERY :



Afin de satisfaire les besoins spécifiques de ses clients, l'agence Heppner de Tremery, renforce son activité par la création d'un service douane.

Mise en place de toutes les conventions, (Trigo; NSTi-NSTI TIR, TC 31, annexe 67, Annexe3......)

Toutes les autorisations permettant d'effectuer les formalités de douane, et déclarations d'échange de biens, sur le bureau d'Ennery et St Avold, mais également à distance sur le Bureau de Nancy.





Juillet 2013 : Cours d'Anglais EF Linguistique en en Immersion totale à Manchester.

Mai et juin 2013 : Allemand Intensif.



Depuis Novembre 2012 à Février 2013

GREILSAMMER Transit

Traitement des formulaires douaniers en Frontière, Import et Export entre la FRANCE et la SUISSE.

Maitrise du logiciel, E-DEC et Delta Pass.



Depuis Septembre 2000 à Octobre 2012 : GEFCO (Groupe PSA)



Depuis Janvier 2011 : GEFCO Mulhouse

Responsable DOUANE Grands Comptes :

- Déploiement du management par la qualité OVERSEAS

- Performance d'activité et mise en place de la productivité

- Traitement des litiges avec actions correctives

- Mise en place de procédures sur le plan douanier (Interface entre les clients grands comptes et les services douaniers).

- Régionalisation des opérations (Mulhouse-Etupes-Strasbourg)

- Mise en place d'indicateurs et de reportings.



Depuis Avril 2002 à décembre 2010 :

Manager en charge :

- De développer le service douane et la représentation fiscale à l'agence d'Etupes (Doubs), composés de 7 personnes spécialisées.

Mission accomplie + 70 %.

- Coordination et contrôle de l'ensemble de l'activité douane du site.

- Optimisation de l'outil global douane, par le développement d'outil dédié, à destination des clients grands Comptes. Mise ne place d'indicateurs et de reportings (PSA-GENERAL ELECTRIQUE..)

- Participation au projet OEA Opérateur économique agrée.(Certification douanière européenne pour la sécurisation du fret international)

- Développement des gains de productivité pour les clients grands comptes.



Depuis Septembre 2000 à Mars 2002 :

Déclarant en douane GEFCO MULHOUSE

- Préparation et suivi des dossiers douanes, traitement et gestion des anomalies

- Diffusion et communication auprès des clients

- Enregistrement des opérations et mise à jour des données dans les systèmes informatiques.

- Présentation des documents à l'administration douanière

- Coordination et réalisation des opérations de douane avec l'ensemble des intervenants.



Depuis Septembre 1998 à Août 2000 :BOUSSAC-Wesserling

Responsable du service logistique et transport

- Organisation, gestion et suivi des expéditions de marchandises

- Gestion des arrivages et retours de marchandises en provenance des différents pays

- Gestion des procédures douanières

- Facturations Clients.



Depuis Septembre 1993 à Août 1998 : BOUSSAC

Assistante de direction - service achats

- Négociation traitement et suivi des dossiers d'achat et des contrats

- Régie des besoins en matière première

- Coordination avec le service douane, transport et administratif

- Traitement et suivi des licences d'importation en lien avec le ministère des industries manufacturières



Mes compétences :

Douane

International

Reglementation

Reglementation Douaniere

Transport

Transport international