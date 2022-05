Martine GRASSER

Laissant un job passionnant pour suivre mon conjoint en Provence, je suis à la recherche d'un poste qui me permettrait de piloter des projets d'optimisation. Je suis dotée d'une belle force de conviction et d'une aisance relationnelle importante.

Prête à m'investir, je cherche à rallier une entreprise ayant un vrai potentiel de développement et qui m'offrirait des perspectives d'évolution.

Bien qu'autodidacte dans le tourisme, avec un carnet d'adresse très important, je serais malgré tout intéressée, dans le cadre d'un nouveau challenge, par un poste dans un domaine différent..

Merci de votre lecture



Mes compétences :

Commerciale

Management

MAROC