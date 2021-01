Martine GUÉRIN

"Evoluer pour créer un nouvel aujourd'hui et préparer notre demain "

Consultante sénior en management stratégique et management opérationnel ,je dirige mon Cabinet et conduis les missions seule ou en équipe projet que je constitue.Je suis Présidente du SYCFI sycfi.org (syndicat des formateurs consultants) ,coach, ma passion est d'aider au développement de l'autonomie organisationnelle et personnelle.

Innovation-complexité- vision-transfert de savoir faire- bien-être -rigueur-performance sont des repères qui guident mes interventions.

Passionnée par la recherche appliquée,je suis co-auteure d'un nouvel ouvrage collectif"L'UTILITE SOCIALE UN META CRITERE D'EVALUATION DYNAMIQUE" publié en ligne sur le site de la SFE (Société Française d'Evaluation)http://www.sfe-asso.fr



Aujourd'hui l'accompagnement des entrepreneurs,des experts évaluateurs,chefs de projet, consultants.. dans leur propre développement est devenu pour moi une autre nécessité absolue dans l'exercice d'une "responsabilité économique et sociétale " que je tiens à exercer.

La mutation du métier de formateur constitue ma recherche actuelle pour développer des actions :pédagogie pour l'action , par l'action,de l'action.



DERNIERE MINUTE ! : 27 et 28 janvier 2021



Assises du SYCFI: "Plan de relance /reconversion :Le bien-être économique à portée de main!"

Ouvertes aux entreprises, auto-entrepreneurs ,TPE,PME ETI,OPCO,organismes associatifs,institutionnels Consultants -formateurs- indépendants,DRH,Services RH

TARIF 150 euros TTC Adhérents SYCFI 50 euros TTC

Eligible aux critères de veille professionnelle de QUALIOPI.



Mes compétences :

Politiques publiques

Coaching

Management de projet

Conduite du changement

Coaching de dirigeants

fusion/mutualisation organisationnelle

conduite des transformations