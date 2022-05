Martine GUIDET

Installée depuis 2005, je vous propose de vous accompagner dans ces différentes étapes et difficultés suivantes et de mettre toutes mes compétences à votre service ...

Le stress physique et mental ainsi que ses impacts.

Dans les grands tournants de la vie (naissance, maladie, deuil, divorce, transformation personnelle...)

Ainsi que dans les problèmes douloureux.



Mais aussi pour aller à la découverte de soi et simplement pour rencontrer votre ouceur et votre bien-être.



Ma formation initiale de sage femme et mon Diplôme Universitaire de Gymnastique Sensorielle Périnatale (GSP), me confèrent une expertise dans l'accompagnement de la parentalité.



La Somato-psychopédagogie est une méthode riche et innovante qui accompagne la personne dans sa globalité physique et psychique.



