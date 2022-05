Martine HAMELIN

Après avoir travaillé dans les ressources humaines puis dans la formation pendant 10 ans, je me suis formée à la graphologie au sein de la Société Française de Graphologie (SFDG).

Devenue graphologue, j'ai complété mon diplôme par la certification à des tests (Alter ego,EAE,IRMR,Strong,test de l'arbre,BBT,test de la gomme, Atout Orientation) et une formation à la morphopsychologie, au Bilan de Compétences et à la Process com et à l'Ennéagramme.

Je me suis installée en tant que Graphologue tout en continuant à me former à d'autres tests et à différents outils de communication.

Je partage mon travail entre des bilans d'orientation, des bilans de compétences, des bilans de personnalité et des analyses graphologiques professionnelles.

J'assure également la formation de groupes au test de la Gomme.

Je fais partie du syndicat des graphologues professionnels de France (SGPF).



Mes compétences :

Accompagnement

Bilan de compétences

Bilan de personnalité

Formation

Orientation

Test