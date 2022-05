Martine HEJL

Visitez mes sites :

J'arrive à un moment de ma vie où j'ai envie d'avoir un rythme paisible.

Je ne fais plus une course contre la montre pour décrocher "la" profession qui me fera gravir les échelons, mais je prends plaisir à aider les autres.

Herbalife me donne l'occasion de rendre service aux gens. Voir leur sourire revenir parce qu'ils se sont débarrassés d'un problème de poids, ou bien parce qu'ils ont enfin retrouvé la forme ou encore parce que je les ai aidés à améliorer leur quotidien avec des compléments de revenus, me donne joie et bonheur.

La liberté de travailler depuis chez moi, comme je l'entends, c'est un privilège et une liberté qui n'ont pas de prix.



Mes compétences :

Altruisme

Coach

Cosmétique

Parfum

Protéines

Rétention