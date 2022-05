Martine HERS-BOHNERT

Je suis expérimentée en ressources humaines après avoir effectué une première partie de parcours professionnel en communication interne. J'accompagne les managers et les salariés de tout profil sur tous les sujets RH : mobilité, recrutement, intégration, entretiens annuels, revues de personnels, formation, rémunération... J'ai exercé mon métier dans des contextes de croissance et de restructurations. Ces dernières années, j'ai pris en charge les projets de repositionnements de salariés dans le cadre d'évolutions d'organisations.

Fort de cette expérience, de la pratique du métier RH généraliste et de mes compétences en matière d'organisation, d'animation, d'écoute, de conseil, mon projet consiste à m'investir toujours plus dans la partie accompagnement de mon métier RH. Pour ce faire, je réalise, entre février et septembre 2018, une formation de Coach professionnel auprès de COACHING WAYS.