Martine HO-VIET

J ai fait etudes de stylisme a montparnasse ; autodidacte , j expose depuis 1977 a la vieille halle de bracieux en sologne ;diplome d honnneur ; aquarelle ; au cercle amical du berry en 1979 paris 16eme ;15eme salon des amis de montmartre en 1980 .et cachan médaille de la ville ; en 1981 salon des beaux arts de choisy le roi ;ainsi qu en 1984 .salon d anthony en 2000 ; en 2003 , salon de fresnes ,bourg la reine et espace des blancs manteaux avec les peintres du marais a paris ,en 2004 ,salon du printemps de verrires le buisson ; en 2004salon de fresnes et salon de bourg la reine , médaille de bronze ; en 2006 salon de la rochelle , 1er prix médaille de l hotel de ville , et biennale de marennes , en 2013 , salon de la rochelle , médaille du thème et prix du public ; en 2014 , salon de la rochelle , médaille du thème le centenaire de 14-18 .