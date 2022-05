Martine HOARAU

* Estimation détaillée des travaux d'architecture

* Comprendre le processus de réalisation d'un projet

d'architectures

* Exécuter des dessins d'architecture, manuellement ou

avec l'ordinateur

* Autocad 2012; Sketchup; Photoshop; Illustrator;

Word; Excel

* Collaborer avec l'architecte à la conception de

détails de construction du bâtiment

* Réaliser les esquisses et dessins préliminaires

d'architecture d'un projet

* Procéder au relevé du site et à l'implantation du

bâtiment

* Préparation des devis d'architecture et les

documents d'appels d'offres

* Participer à la présentation de projets (maquettes,

photos, imagerie virtuelle, etc.)