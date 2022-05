Martine HOOGSCHAGEN

Hollandaise d'origine, mais depuis 2006 avec grand plaisir en Vendée.



Propriétaire d'une chambres d’hôtes a Beauvoir-sur-Mer a 800m de la mer et le Passage du Gois. Nous avons 3 chambres, un studio et 2 gîtes. Pisince, WIFI, location de vélo, table d’hôtes.

Gites 4 étoiles et studio 3 étoiles. http://www.aupassagedugois.com



Depuis fin 2011 je suis également ambassadrice de la Vendée en Hollande. J’écris des blogs sur des sites touristique et la vie en Vendée sur http://www.vendee-toerisme.nl .



Pour un organisation hollandaise http://www.startpagina.nl je suis depuis 2004 webmaster (volontaire) de plussieures pages d'accueil de ma région (Vendée, Pays de la Loire), mes passe temps (lecture et film) et ma passion la cuisine (livres de cuisines et foodies).



Mes compétences :

Blog

Cuisine

Tourisme