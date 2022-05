Martine HUMBERT

Chargée de Communication chez TONNA ELECTRONIQUE, mon poste s’articule autour de 3 axes de développements :

Communication

- Définition du plan media

- Participation aux Salons H'EXPO, SRN, ANGA

- Création de supports d’aide à la vente

- Choix des prestataires et agences de com.

- Publi-rédactionnel pour la presse spécialisée



Marketing événementiel BtoB

- Création d'offres promotionnelles

- Organisation de conventions et de challenges

- Animation «online» des clubs clients privilèges



Communication Institutionnel et Corporat

- Garante de l‘identité et de la Charte Graphique

- Participation à l’animation du site web

- Mise en place photothèque et d'outils de suivi des documents



Mes compétences :

Création

E mailing

Formation

Mailing

Marketing

Sponsoring