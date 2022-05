Martine IACONO DI CACITO

Juriste social salarié d'une entreprise pour un franchisé de l'enseigne MC DONALD' S 3 restaurants et le siège administratif sur Arles et Beaucaire. Par mon expérience, j,e défends l’entreprise devant les prud'hommes, Cours d'Appel, Cours Administrative,Cours d’Assises, T.C, TASS (dossier disciplinaires , sanctions , licenciement , rupture conventionnelle, monte les conclusions, annexes, bordereau de pièces et défend moi-même, rédigé le livret d'HACCP et le R.I et des avenant pour la mise à jours constante des textes et loi et rédigé des avenant aux contrats et des délégations de pouvoirs ànos directeur pour protégé l'entreprise. j'ai formé et encadré des personnes et mis en place des stratégies de travail pour diminuer la pénibilité au travail, veiller à la sécurité pour minimiser les accidents, travailler avec le pôle emploi fraude et fraude CPAM. Niveau prouvé action- co force de vente et Master en droit social,sociologie politique et obtenu un diplôme de droit et santé 'monte des dossier contre les expert médicaux procédure TASS. je suis responsable juridique d'une brasserie restaurant d'un indépendant pour quelque heures par mois pour les même motifs.

Défense des petites entreprises et personnes par le biais de mon bénévolat dans une association T'CAAPE, par laquelle j'ai pu assister devant le T.I, substitut du procureur petit délit, gagner en direct conflit assurance.. nos adhérents avec leur pouvoir.



Aime le contact. Je me suis présentée en tête de liste de la mairie où j'habite j"aime la droiture; l'équité, l’impartialité je hais l'injustice et me bat en haut lieu.







Mes compétences :

Restaurants

Sieges

AIX UNIX

Droit social

Droit du travail

Droit des contrats

Management commercial

Droit pénal

Gestion des stocks

Médiation

Diplome de droit et santé expertise