Martine INDA Consultante





CONSULTANTE en RESSOURCES HUMAINES et FORMATION

spécialisée en Accompagnement du changement professionnel



Une méthode pour se donner les moyens d'accompagner un changement d'emploi, de fonction, de méthodes de travail, de contexte ou de situation professionnelle : Construire la confiance simple et claire de ce que l'on est capable de "faire" pour appréhender positivement une situation de changement.



Dans les Entreprises :



--> Coaching individuel

--> Prestations RH en Conseil ou Formation : Entretien individuel évaluation - formation, Management, Gestion - évolution des compétences…



Pour des Organismes de Formation :

--> Dynamisation de demandeurs d’emploi (cadres, non cadres),

--> Accompagnement de Créateurs d’Entreprise,

--> Techniques de Recherches d’emploi - suivi collectif et individuel



Pour des particuliers :

--> Coaching

--> Accompagnement dans l'emploi

--> bilan et orientation professionnelle







Maître de Conférences associée à l’UNIVERSITE Bordeaux I : En charge du développement de l'Apprentissage pour des Licences Professionnelles et Master - Interventions en Techniques de Management, Organisation d’Entreprises, Projet professionnel, Recherche de stages et d’emploi …





REFERENCES D’INTERVENTION :

Hélitest, IMA, GCIF, Armée de Terre, SYMAXE, Sanofi-Aventis, ….



REFERENCES PROFESSIONNELLES ANTERIEURES



20 ans RH en Entreprise

10 ans RH Consultante



Mes compétences :

Coaching

Création

Création d'entreprise

Entretien individuel

Formation

Management

Orientation

Recherche

Ressources humaines