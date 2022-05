Martine JAMI

Plus de 15 ans d'expérience au sein de grandes entreprises m'ont permis de mettre en œuvre et d'optimiser l'élaboration, la supervision et le paiement des salaires. Conseiller les clients suppose à la fois de bien savoir répondre aux attentes des collaborateurs mais aussi à celles de la direction.

Lors de mes précédentes fonctions, j'ai eu l'occasion de mettre en valeur des qualités telles que la confidentialité, l'organisation, la rigueur et surtout la communication et l'écoute.

Je maitrise déjà plusieurs logiciels de paie et je pourrai être rapidement opérationnelle.



Mes compétences :

Fiche de paie

Comptabilité générale

Gestion de temps

Organisation du travail

Autonomie

Conscience professionnelle

SAP

Microsoft Word

Microsoft Excel

Lotus AmiPro

Lotus 1-2-3