Martine JAMME

Compétences professionnelles



Communication approche stratégique

* Définition d’une stratégie de communication

* Pilotage et mise en œuvre de la politique et

du plan de communication

* Conception et organisation de la démarche de

communication permettant d'accompagner les

évolutions stratégiques, RH et culturelles de

l'entreprise

* Mise en perspective des messages stratégiques

pour donner du sens aux activités quotidiennes

des managers et salariés



Éditorial

* Définition de la ligne éditoriale

* Choix des contenus des supports d’information

print ou on-line interne en fonction de la ligne

éditoriale et en cohérence avec l'esprit et

l’identité de marque du groupe

* Pilotage des contributions internes et externes

* Animation des rédacteurs : soutien et formation à

l’esprit de la marque et aux techniques

rédactionnelles

* Interview & rédaction d’articles



Événementiels :

* Conceptualisation : formulation des besoins et

identification des objectifs pour proposer un

format d'évènement adapté aux objectifs définis

* Organisation : gestion des acteurs de l'évènement

en amont et pendant celui-ci : intervenants,

clients et/ou participants internes

* Suivi technique et logistique jusqu’à la mise en

place des outils de mesure de l’efficacité des

opérations



Gestion de projet

* Prise en charge d’un projet de communication de la conception à la mise en œuvre,

* Définition d’un plan de communication,

* Identification et gestion des ressources,

* Pilotage et suivi des acteurs, reporting,

* Évaluation des résultats et tenue des délais



Management, animation, coordination et information d’un réseau de communicants