Martine JOGUIN

Secrétaire dynamique et organisée (13 ans d'expérience), je m'adapte aisément aux missions qui me sont confiées.

Ayant le sens du contact, je m'intègre vite et je sais transmettre l'information de manière à orienter et renseigner pour répondre au mieux aux attentes.

Ma polyvalence professionnelle me permet de réaliser des missions variées : accueil, standard, gestion des agendas et plannings, gestion du personnel, réalisation de devis-factures, suivis des paiements, ...

Ma maîtrise de l’anglais courant et mon expérience dans l’accueil international hôtelier est un atout supplémentaire.

Poste recherché : Assistante administrative ou/et commerciale. Secteur en Isère: Voiron et alentours, Voreppe, Moirans, Saint Egrève, Sassenage, Couronne Grenobloise, Saint Quentin sur Isère, Tullins).















Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office 2007

Microsoft Excel

Microsoft Office 2013