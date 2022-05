Martine JOLIA FERRIER

Parcours :

recrutement assurances, formation et management de télévendeurs.

Responsable commercial France Telecom LA DEFENSE

Education nationale:

responsable de sections BTS technico-commerciaux,action commerciale.Cours de management et gestion de projet.Encadrement de stages. Relations entreprises.

chargée de cours de management stratégique en grandes écoles

culture générale et entretiens en classes préparatoires

chargée de cours de gestion de projet à la CCI

chargée de cours marketing à l'IUT

projet de communication en BTS communication



conseil en management , formation professionnelle: management, communication





formation :

ESCP-EAP, marketing.Agégation économie gestion

INT.institut de formation Télécoms



Mes compétences :

Peinture

Vente

Communication

Gestion de projet

Enseignement

Formation

Formation professionnelle

Marketing

Management

Pédagogie