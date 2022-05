LE TELEPHONE EST MON OUTIL PRINCIPAL DE TRAVAIL, SINON TOUT CE QUI EST INFORMATIQUE DANS LE DOMAINE DU SECRETARIAT / ASSISTANAT DE DIRECTION, L ANGLAIS ET L ALLEMAND etc





ai travaillé dans différents services : commercial, ressources humaines, comptabilité etc---





site internet de mon auto entreprise : http://www.allowin-co.fr



Mes compétences :

Rigueur

Conscience professionnelle

SENS DU RELATIONNEL