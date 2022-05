Martine JOULIA-CUBIZOLLES

"l'avenir n'est jamais que du présent à mettre en ordre ..." - Antoine de Saint-Exupéry



C’est quoi la GED novaxel ?



Imaginez une armoire magique, qui en 1 clic retrouve tout !

Elle fait fondre vos montagnes de papier, protège votre environnement et votre cadre de vie.



novaxel « votre armoire magique et pédagogique» optimise votre organisation. Elle vous permet de consulter vos dossiers en les feuilletant à l’écran comme des dossiers papier. Elle sait même identifier les documents sensibles... et absents !

Elle réduit votre temps de recherche de 100 % .



Les conversations mail sont classées naturellement et automatiquement dans le bon dossier... je peux consulter tous les mails échangés par plusieurs personnes dans un dossier centralisé !

le rêve...



La conversion à la volée d'un ensemble de documents bureautiques en 1 seul fichier pdf !

Enorme ...



En transformant des organisations individuelles en une organisation novaxel (normée et collaborative), tous les utilisateurs d’une entreprise vont enfin vraiment travailler ensemble, et gagner beaucoup ... beaucoup de temps.



Co-Fondateur novaxel et Membre du réseau Entreprendre Rhône, je prends un vrai plaisir à accompagner des créateurs d'entreprise.



Depuis 2013, novaxel est une filiale du groupe Visiativ.

Depuis le 1er avril 2015, novaxel est devenu Visiativ Software.



Notre mission, accompagner les entreprises vers la transformation numérique ... pas à pas, à leur rythme, avec des solutions qui vont leur permettre d'accélérer leur transformation.



Je soutiens la FFMAS, car nos plus belles réussites l'ont été grâce à des Assistantes de Manager, impliquées et engagées.



Les "Rois de l'organisation"...

nos 1 000 cabinets comptables, nos DAF ... qui ont "novaxellisé" tous leurs documents...avec un R.O.I immédiat.





L'innovation, la relation humaine, travailler avec plaisir ...sont les fondements de ma vision de l'entreprise 2.0.



