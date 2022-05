Martine JOURDAIN BERNARD

Dans le secteur social et médico-social depuis 18 ans, je suis riche d'expériences tant sur le plan fonctionnel qu'en responsabilité opérationnelle. Ceci me donne une vision des enjeux stratégiques mais aussi des réalités terrain liées à l’accueil et au l'accompagnement des personnes vulnérables.



Depuis peu installée à Bordeaux, je souhaite mettre mes compétences au service d'un projet associatif ou fédératif pour accompagner les mutations du secteur.



Avec une appétence pour la dimension européenne, trilingue et ouverte, mes compétences se situent dans les champs de l'organisation, la qualité, la stratégie et la gestion de projets. Je suis sensible à la dimension qualitative des missions de service public.



Mes compétences :

Direction d'établissement médico-social

Gestion de la qualité et de l'excellence

Conduite de projet

Gestion des risques professionnels