Martine-Juliette VAILLANT

L'écriture est un exutoire,

Une thérapie individuelle,

Elle efface les "maux"! Les détruit !

Ecris, chaque fois que tu en ressens le besoin !

Ecris, sur toi et sur les autres

Pleure tes mots, ris et souris de ton histoire,

Vomis ta rage et ta rancune,

Défie ta langue s'il le faut !

Ecris pour toi et grave ta vie.

Apprends à t'aimer,

Accepte les rayures indélébiles du marbre de ton âme,

Creusées au fil du temps

Va maintenant, regarde devant…

Le meilleur reste à venir !

ECRIS !



Martine-Juliet VAILLANT



