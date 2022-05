Martine KHITER-ORTIZ

Envoll Conseil et Formation propose ses prestations dans deux grands domaines d’activité, la formation continue et l’accompagnement.



Nous accompagnons depuis plus de 10 ans les responsables de formations, les cadres et les dirigeants dans le développement des compétences de leurs collaborateurs, nous adaptons chaque année la pédagogie et les contenus à vos besoins évolutifs, à vos contraintes, aux innovations technologiques...



Notre offre de formation s'articule autour de différentes solutions pédagogiques flexibles et innovantes :

■ Intra-entreprise : votre entreprise et vos équipes sont uniques, vos enjeux spécifiques, nous concevons avec vous une formation sur-mesure et à la carte où et quand vous voulez

■ Inter-entreprise : en groupe de 3 à 6 participants par session pour faciliter l’apprentissage et créer un espace privilégié de networking et d’échanges professionnels

■ E-learning: pour vous former où, quand vous voulez, aussi souvent que vous le désirez

■ Blended-learning : combine l’e-learning à un apprentissage classique (présentiel)



Nous développons notre catalogue de formations certifiantes éligibles au titre du CPF en bureautique (PCIE), linguistique (TOEIC, BULATS), communication écrite (Projet Voltaire), formations métiers (Titre ASCA, DCG [comptabilité/paye], Management), socles de compétences (mathématiques, français, projet V.A.E.)..





Certifications : PCIE, TOEIC, BULATS,Projet Voltaire, ASCA, DCG, Méthode Arc-en-Ciel;

Partenaires : OPACALIA, AGEFOS PME, MediaPlus.



