Martine KLEIN

Consultante SAP CO / FI spécialisée dans l'optimisation des outils de gestion

17 ans Finance dont 13 ans SAP et 10 ans Consultante SAP



SOUHAIT : intégrer des projets en maîtrise d’ouvrage ou d’œuvre - intervenir dans différentes phases projet et processus métiers.



COMPETENCES :



FINANCE

Comptabilité

Contrôle de gestion

Gestion projets (suivi financier)



SAP

CO FI PS ; HR(structure et saisie des temps) ; points d'intégrations SD MM PP CS QM

ALE (données de base finance + articles / nomenlature - pièces comptables)

Interfaces ; gestion des users - profils



Projets SAP

Maîtrise d'ouvrage et d'œuvre - assistance à maîtrise d'ouvrage



SYSTÈME D'INFORMATION

Choix ERP ; approche métiers et processus, cartographie des processus et logiciels, logigrammes

Implémentations et évolutions avec experts métiers



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Gestion de projet

Système d'information

SAP CO FI PS + points intégrations SD MM PP CS QM

Comptabilité