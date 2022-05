Martine KLINKENBERG

Mon parcours professionnel s'est très vite dirigé vers le domaine culturel (Salle Pleyel, Théâtre du Lucernaire, Nickel Odéon Productions...). Puis, VAG France (importateur Volkswagen et Audi), pour l'organisation de rallyes, salons de l'auto, ventes aux VIP, manifestations promotionnelles... Ensuite, l'Agence Mafia (agence de style et de communication) où j'étais assistante de la Présidente.

Changement radical à mon arrivée sur le Bassin d'Arcachon : assistante de gestion pour un bailleur social, secrétaire intérimaire pour de nombreux clients (Véolia, Journal Sud-Ouest, Smurfit, Zodiac Data Systems...).

Il va sans dire que mes compétences avérées sont très diversifiées et que ce soit en équipe ou autonome, je reste toujours impliquée avec le sens de l'adaptation, de la rigueur et dotée de bonnes qualités relationnelles.



Mes compétences :

accueil physique et téléphonique, tenue de l'agend