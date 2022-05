Martine KUCHARSKI

Bonjour,

Bientôt 35 ans d'ancienneté dans la même entreprise (SEV marchal, EA Marchal, Valeo puis Jabil et enfin MSL Circuits).

Je connais bien l'organisation, les salariés et les compétences du site qui ont évoluées à vitesse grand V (sur le site de Beaugency, nous fabriquions les alternateurs, une usine salle et des odeurs d'huile... alors que maintenant site propre, conditions de travail correctes).

Je n'ai pas vu les années passées car j'ai eu l'opportunité de changer de service pour découvrir les différents métiers de l'entreprise, pour appronfondir mes connaissances et m'enrichir professionnellement et personnellement.

J'ai donc commencé en tant qu'opératrice en production, puis petit à petit, j'ai effectué des remplacements aux achats, aux RH, au bureau d'études, aux Méthodes Centrales, à la documentation, à la business unit, à la logistique, aux achats frais généraux, au service appro et actuellement aux expéditions.

Durant ces années, j'ai passé un CAP électronique, puis un BTS assistante de direction par validation des acquis professionnels tout en m'occupant de ma petite famille (3 enfants).

Je fais partie du CE depuis plus de 10 ans et m'investis,dès fois un peu trop. Je suis trésorrière après avoir été secrétaire de CE pendant quelques années. La relation entre les élus et la Direction n'est pas toujours facile.

Investissement professionnel et personnel constant mais pas de possibilité d'évolution de carrière, c'est dommage.

J'ai établi un projet professionnel, qui j'espère, verra le jour dans un an, toujours chez MSL (novembre 2016).

Affaire à suivre



Mes compétences :

• Pack Office, Excel avancé

SAP

Internet