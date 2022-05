Martine LACAS

Psychologue et psychothérapeute, pendant 10 ans, dans une institution d'adolescents en grosses difficultés scolaires, j'ai également utilisé l'approche de la psychologie dans les entreprises à travers des études qualitatives de marketing et de communication.



La continuité de ces enquêtes sur plus de 20 ans m'a permis d'acquérir une vision d'une grande richesse pour interpréter, voire anticiper, les changements de style de vie et de comportements dans la sphère privée, publique et institutionnelle.



Mes interventions auprès des individus, sur le plan professionnel ou privé, sont centrées sur l'écoute, l'aide à l'introspection, à la prise de conscience et à la prise de décision.



Mes compétences :

Coaching

Coaching d'équipe

Coaching individuel

Communication

Conseil

Créativité

Formation

Management