Martine LAÏCH

J'ai travaillé pendant plusieurs années au sein d'un groupe industriel italien, ce qui m'a permis d'occuper différentes fonctions et de progresser professionnellement.

Tout d'abord assistante ressources humaines et secrétariat ,j'ai ensuite évolué vers un poste de gestionnaire des achats.

Très motivée et curieuse je me suis formée tout au long de ma vie professionnelle, en anglais, en

informatique notamment. J'ai également obtenu par le biais d'une V.A.E mon bac professionnel Secrétariat.

Bénéficiant d'un très bon relationnel et d'une grande ouverture d'esprit, j'ai toujours la volonté de continuer à apprendre et à progresser.



Mes compétences :

Microsoft Word

SAP

Microsoft Excel

Microsoft Access

Internet

Ressources humaines

Secrétariat

Accueil physique et téléphonique

Achats

budgets

l'Expérience

SAP-FI- Reporting

Microsoft Outlook