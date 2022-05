Martine LALLIAS

En charge de la relation commerciale pour la marque B to B La Poste Solutions Business auprès de 19 Comptes Clefs sur le Rhône depuis 5 ans.

La réinvention quasi permanente des métiers des activités Courrier Colis Services au Domicile m'apporte une expérience très riche.

Portant les offres des marchés : service, transport, logistique, international, RSE, communication commerciale et gestion documentaire auprès de mes clients.

Passionnée par cette activité ou je m'imprègne de la culture, des marchés et des problématiques de mes clients tout en contribuant à la réussite de mon entreprise.