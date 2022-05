Martine LANGLOIS

Ingénieur de formation, j'ai travaillé pendant plus de 30 ans dans le domaine des technologies de l'information et des communications, et du conseil stratégique en transformation des systèmes d'information aux entreprises. Partant du principe que les outils doivent s'adapter aux besoins des hommes et non pas les hommes aux outils, j'ai toujours privilégié l'aspect humain dans la pratique de mon métier et développé une approche basée sur l'analyse des attentes des personnes dans leur environnement direct de travail ainsi que dans l'environnement global de l'entreprise afin de leur proposer des solutions adaptées.



En 2014, je décide d'entamer une nouvelle aventure professionnelle et de consacrer mon énergie et mes compétences de conseil au domaine de l'autisme. J'entame alors un cycle de formations professionnelles axées sur la connaissance de l'autisme, ses caractéristiques et ses particularités, ainsi que les approches éducatives et développementales recommandées actuellement dans la prise en charge de l'autisme.



Je fonde Synapsis en 2015.

www.synapsis-autisme.fr





Mes compétences :

Connaissances et pratique de CMMI

Ingénierie Systèmes

PLM, MDM, GED

Architecture d’entreprise