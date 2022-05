Martine LARIGAUDERIE

Docteur en histoire, je m'intéresse plus particulièrement à la période médiévale et aux ordres religieux: ma thèse porte sur l'ordre de Grandmont, ordre religieux fondé en Limousin.Je continue la recherche et les publications.



Mon mari s'intéresse plus à l'archéologie, ce qui a élargi mon champ de connaissances. Nous avons restauré depuis 1992 le prieuré Grandmontain de Rauzet à Combiers, Charente. Nous avons monté des dossiers, surveillé les chantiers, organisé visites et conférences.



L'enseignement et les conférences font que je m'intéresse aux cartes heuristiques depuis 1989. Ces dernières années j'utilise Mindmapping.



J'ai commencé un site pour présenter l'ordre de Grandmont, ma thèse, l'art médiéval...

http://limousin-grandmont.com/cariboost1/



J'ai enseigné l'Anglais en lycée et l'Anglais plus spécialisé des métiers de l'audio-visuel dans les sections de BTS montage, image, son et production du LISA à Angouleme.



et pour réviser l'Anglais, les cartes heuristiques

http://www.biggerplate.com/browsemaps.asp?categoryID=245



