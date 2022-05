Martine LARIVIERE

La FFMAS Haute-Garonne, association professionnelle de secrétaires, assistantes et office manager sur la région toulousaine, vous souhaite de bonnes vacances et vous attend à sa conférence de rentrée le 20 septembre prochain au Centre de congrès Pierre Baudis - 11 esplanade Compans Caffarelli - TOULOUSE.

L'association cherche à promouvoir le métier du tertiaire auprès des instances professionnelles et institutionnelles, mais également auprès des professionnelles afin de leur faire prendre conscience de l'évolution du métier mais également de leur importance.

L'association est affiliée à la Fédération Française des Métiers de l'Assistanat et du Secrétariat. La Fédération, dont le siège social est à Paris, regroupe une quinzaine d'associations dont certaines se trouvent en Belgique, au Gabon, au Cameroun et en Guyane.