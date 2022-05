Martine LAVAL

Artisan commerçante pendant 15 ans. J'avais 24 ans lorsque j'ai fait rénover ma boulangerie qui n'avait plus d'activité depuis plusieurs années et petit à petit j'ai monté ma clientèle sans compter mes heures; Je me suis battue avec les fournisseurs ainsi qu'avec la banque pour qu'ils croient en moi et me donnent ma chance. Je me suis agrandie en créant une extension d'activité avec une épicerie suite à la fermeture de celle du village et cela m'a permis d'embaucher du personnel.



Mes compétences :

Développement durable

Encadrement