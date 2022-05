Martine LAVERDURE

Riche d'une expérience de vingt ans dans le monde de l'infographie, j'ai eu le plaisir de toucher à différents domaines comme l'édition, la publicité ainsi que l'imprimerie.

Je connais différentes techniques d'impression telles que la sérigraphie, la tampographie, le numérique, et bien sûr tout ce qui touche au pré-presse.

Je suis dynamique, polyvalente et rigoureuse.

Ce métier me passionne avant tout.

N'hésitez pas à faire appel à mes services, je saurais vous montrer mes atouts.



Mes compétences :

QuarkXPress

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Mise en page

Code typographique

Adobe Photoshop