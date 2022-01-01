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Martine LECERCLE

CIERREY

Election législatives 2022

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En résumé

JE M APPELLE LECERCLE MARTINE JE SUIS NEE LE 26 AOUT 1954 A VIMOUTIERS J HABITE LA REGION DE GISORS OU J AIMERAIS TROUVER UN EMPLOI DANS LA PERIFERIE MON PARCOURS PROFESSIONNEL A COMMENCE EN 1971DE NATURE TRES RIGOUREUSE EGALEMENT PONCTUELLE JE M ADAPTE TRES FACILEMENT J AI TRAVAILLE SUCESSIVEMENT COMME EMPLOYEE DE MAISON DANS L INDUSTRIE POUR LES PERSONNES AGEES EN STRUCTURE DE NOUVEAU EMPLOYEE DE MAISON POUR REVENIR EN INDUSTRIE PAR LE BIAIS D AGENCE INTERIMAIRE ET AUSSI DANS L AGRICULTURE DANS LE DOMAINE FLORAL J AI OBTENU MON CERTIFICAT D ETUDE PRIMAIRE EN 19968 PUIS UN DIPLOME D AUXILIAIRE DE VIE EN 2004 JE NE PENSE PAS AVOIR A AJOUTER AUTRE CHOSE POUR ME SITUER

Entreprises

  • MANPOWER PONT ST PIERRE 27 - OUVRIERE NIVEAU 700

    2012 - maintenant

  • Mr mme martin j f le bellay en vexin 95 - EMPLOYEE DE MAISON

    2006 - 2011 TOUT CE QUE LA MAITRESSE DE MAISON QUI TRAVAILLE NE PEUT REALISER PAR MANQUE D ABSENCE

  • RESIDENCE DU BOIS DE ST CLAIR 95 BORDEAUX ST CLAIR - AUXILIAIRE DE VIE

    2004 - 2005 TOILETTE REALISATION DE TACHES DIFFERENTES PRES DES PERSONNES AGEES EN STRUCTURE

  • Gerard francois 95420 hodent - Ouvriere hautement qualifiée

    1985 - 1996 approvisionnement rungis confection de bouquet florales vente clientele

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