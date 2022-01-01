Martine LECERCLE

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JE M APPELLE LECERCLE MARTINE JE SUIS NEE LE 26 AOUT 1954 A VIMOUTIERS J HABITE LA REGION DE GISORS OU J AIMERAIS TROUVER UN EMPLOI DANS LA PERIFERIE MON PARCOURS PROFESSIONNEL A COMMENCE EN 1971DE NATURE TRES RIGOUREUSE EGALEMENT PONCTUELLE JE M ADAPTE TRES FACILEMENT J AI TRAVAILLE SUCESSIVEMENT COMME EMPLOYEE DE MAISON DANS L INDUSTRIE POUR LES PERSONNES AGEES EN STRUCTURE DE NOUVEAU EMPLOYEE DE MAISON POUR REVENIR EN INDUSTRIE PAR LE BIAIS D AGENCE INTERIMAIRE ET AUSSI DANS L AGRICULTURE DANS LE DOMAINE FLORAL J AI OBTENU MON CERTIFICAT D ETUDE PRIMAIRE EN 19968 PUIS UN DIPLOME D AUXILIAIRE DE VIE EN 2004 JE NE PENSE PAS AVOIR A AJOUTER AUTRE CHOSE POUR ME SITUER
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