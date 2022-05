Martine LEFEBVRE

J'ai travaillé pendant six avec des pré-adolescents en rupture scolaire et ce dans un dispositif particulier de l'éducation Nationale. Ce dispositif permettait aux élèves de reprendre confiance en eux afin d'envisager une orientation professionnelle.

J'ai participé à l'école ouverte pour les 10/11 ans.

J'ai participé à l'aide aux devoirs de la 3ème à la 6ème.

J'ai animé pendant un an les nouvelles activités périscolaires



Mes compétences :

Travail en équipe

Travail socio-éducatif

Travail administratif