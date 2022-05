Martine LEFEVRE DOUSSET

CAREA® , fabricant français, 400 personnes propose une gamme complète de systèmes de façade ITE, bardage et vêture, conjuguant esthétisme architectural et performance énergétique.

ainsi qu'une gamme sanitaire pour la cuisine (éviers et concepts éviers) et la salle de bain (cabines de douche, espace bain et meuble avec vasque)



En 35 ans seulement, CAREA est devenu le leader européen sur le marché de l'Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE).

Une réussite que le Groupe doit à son savoir-faire industriel, à la maitrise de son matériau exclusif, le minéral composite, ses exigences en matière de qualité et à sa capacité d'innovation sans cesse renouvelée.



http/www.carea-facade.fr

http://www.carea-sanitaire.fr



Mes compétences :

Bâtiment

BTP

Carrelage

Construction

façade

Isolation

Second oeuvre