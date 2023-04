Martine PIRALI BOISSEAU

Assistante Secrétariat Direction Artisan et également j'ai été ouvrière en pose et manutention dans l'artisanat.

J'ai eu l'occasion pendant quelques temps de travailler en intérim pour pouvoir évoluer dans le domaine du secrétariat ce qui m'a apporter dans la réalisation de la tenue de dossiers et le savoir administratif (juridique, comptable en préparation pour le bilan, saisies des écritures pour l'expertise comptable dans la société où j'ai pu y être en tant qu'artisan en ferronnerie.

La rigueur était de mise ; souhaitant qu'il y ait un suivi sérieux dans tous les domaines.

Je recherche un emploi avec ou sans responsabilités (qui elles ne me font pas reculer ayant pris des décisions un temps).

Titulaire d'un CAP de sténo dactylographie, j'ai pu évoluer en acquérant un niveau supérieur avec formations dans divers corps de métiers.



Mes compétences :

Rigueur

Recueil des besoins

Comptabilité

Bricolage

Dactylographie

Bâtiment

Atelier d'écriture

Administratif

Anticipation

Accompagnement

Créativité

Adaptabilité

Relationnel

Ecoute

Réactivité