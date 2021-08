Martine POIRIER

Aime les nouveaux challenges.

Mes différentes expériences professionnelles mont permis de

développer une importante capacité dadaptation dans toutes les situations. Respectueuse des autres dans mon quotidien et à travers mon travail, aujourdhui je souhaite mettre à profit mes compétences dans une nouvelle équipe.



Responsable administratif et financier

Travail en collaboration directe avec le directeur général

Responsable dune équipe de 4 personnes

Gestion comptable clients/fournisseurs de 3 sociétés (facturation, suivi des paiements, virement bancaire et relance des impayés);

Déclaration des douanes;

Gestion des litiges clients;

Gestion certification BIO (facturation, audit);

Administration des ventes (traitement des commandes clients, création des commandes fournisseurs, suivi des planning livraison);

Organisation et participation à des salons professionnels.

Gestion des ressources humaines en collaboration avec un

Cabinet extérieur (déclaration et suivi des heures du

personnel, virement des salaires, intéressement, chèques vacances,

gestion alternance, etc..)