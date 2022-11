Martine PONS

Aujourd'hui retraitée, je valorise mon expérience professionnelle antérieure par du conseil ponctuel.



CONSULTANT EXTERNE OU BRAS DROIT DE LA DIRECTION, voici ma profession de foi :



Quand chacun cherche à faire des économies en se penchant sur les grandes masses du bilan, la ligne qui saute aux yeux de l'Expert-comptable, du Commissaire aux Comptes ou tout autre organisme de consulting, est celle de la masse salariale.

Et immanquablement, la proposition d'économie visera à faire des coupes franches dans les salaires, bien souvent en supprimant des postes dits improductifs.



Tout le monde sait sans vouloir l'avouer que les entreprises ne peuvent tourner sans le personnel destiné à assurer la logistique administrative des commerciaux et autres unités de production.



C'est donc un leurre que de vouloir supprimer ces postes. A court terme, bien sur, on voit apparaitre une économie sur la ligne masse salariale, mais à moyen et long terme, on assiste également à une baisse de productivité, d'efficacité, donc de rentabilité et de chiffre d'affaires.



Il est beaucoup plus intéressant de se pencher sur les process, méthodes de travail, outils et couts de fonctionnement, plus intéressant également de mettre les bonnes personnes à la bonne place, les bons outils aux bons endroits, gagner sur l'efficacité et la réactivité de ces postes pour gagner en productivité globale, en satisfaction des clients, en image et donc en parts de marché.



Cette approche est la mienne.

Travail de fourmi comptable, travail de proximité auprès des collaborateurs.



Ainsi les économies apparaissent très vite sur les postes de coûts de fonctionnement et à moyen terme, les nouvelles méthodes et process permettent de gagner sur l'activité globale de l'entreprise.

Cette nouvelle économie s'évalue en poids sur les charges. Le poids des frais de fonctionnements "improductifs" diminue par rapport au chiffre d'affaires.



Cette victoire est celle de la modernité dans l'approche de la gestion.



Mes compétences :

Administratif

Audit

Conseil

Coordination

Economie

Organisation

Responsable financier

Synthèse