Martine RIVOIRE COFFY

Vous souhaitez construire un événement professionnel dans un environnement unique. Le GOLF DU CHATEAU D’HUMIERES vous propose un espace dédié aux professionnels vous permettant de réunir vos collaborateurs pour des séminaires, formations, cohésion d’équipe, pour inviter vos clients à déjeuner, organiser des Comités de Direction…



Vous trouverez sur place, un restaurant, 2 salles, une terrasse, et les structures nécessaires pour vous initier au golf ou mettre en place, avec notre aide, vos compétitions.



Le Golf du Château d’Humières est ouvert toute l’année, 7 jours sur 7.

Nous vous proposons de vous inviter pour vous faire découvrir notre site, nous pourrons ainsi échanger nos idées autour d'un apéritif, et envisager de vous accueillir.



Notre équipe reste à votre disposition et à votre écoute.

Martine COFFY

Exploitante



