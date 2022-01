Martine ROUX-PALAIS

Je suis praticienne et formatrice en Chromo-Luminothérapie Musicale Quantique créée conjointement avec le Dr Pierre Fragnay et moi-même



J'organise des formations en Iridologie donnée par Pascal VEBER élève du Dr. Pierre FRAGNAY.



Je donne des CONFERENCES sur la Chromo- Luminothérapie Musicale Quantique.

Je diffuse également cette méthode. Elle permet grâce à la lumière (sans réception massive des photons) de retrouver son énergie, d'améliorer sa santé, combattre les douleurs, problèmes digestifs, sommeil ....

je mets les CHAKRAS en harmonie pour le bien être du corps de l'esprit.



Si vous voulez en savoir plus contactez-moi !

Tel: 06 48 23 86 97

Mes compétences :

Etre à l'écoute et dans la bienveillance