Martineau RÉGIS

Fort de mon expérience professionnelle de plus d'une dizaine d'année dans la restauration rapide , j'ai grâce à mon travail et mon sérieux gravit les échelons jusqu'au poste de directeur.



Un second métier passionnant en tant que guide et soigneur animalier pendant 8ans s'est achevé brutalement par un accident de travail.



Je vous épargne la très longue liste des compétences requises pour les postes que j'ai occupés que vous allez découvrir dans mon CV atypique.



Je pense que mes nombreuses expériences ( gestion de personnel , maîtrise du plan haccp, diplômes de management et j'en passe .. ) sont un véritable atout pour un éventuel recruteur.



D'un naturel très sérieux et dynamique, un entretien vous permettra de juger du bien fondé de ma motivation et de ma candidature atypique



Mes compétences :

Sport de haut niveau

Coaching sportif

Management

Maitrise de nombreux logiciels