AECOM est une société d'ingénierie internationale regroupant près de 100 000 collaborateurs et spécialisée dans les services à la construction et l'environnement/énergie. Actuellement ingénieur d'études sites et sols pollués au sein de l'équipe Sols&Eaux d'AECOM France, mes missions principales consistent en la préparation, la réalisation et le suivi terrain de campagnes de suivi de nappes et de diagnostics environnementaux, en la participation à des projets d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour des travaux de dépollution, avec rédaction de rapports et de propositions techniques et commerciales. Toutes ces missions sont réalisées dans le respect de la norme LNE et des procédures HSE en vigueur (MASE, procédures corporate...).



A l'écoute d'opportunités dans le domaine des sites et sols pollués ou de l'environnement en Alsace.



Mail personnel : marvin.kherraz@gmail.com

Mail professionnel : marvin.kherraz@aecom.com