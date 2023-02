Marwen ABABSA

Ayant suivi une formation spécialisée dans un domaine aussi intéressant que la prévention des risques professionnels (HSE/SSE) ;

Et ayant exercé sur le terrain les responsabilités liées à ma spécialité professionnelle et mis en pratique les contenus théoriques des enseignements de mon cursus de formation ;

Approfondissant de jour en jour mes connaissances dans ce domaine professionnel au moyen de lectures orientées de mise à jour et de formations ;

Je me sens un intérêt aussi vif que réel et des motivations aussi profondes que permanentes accrues pour un nouveau poste d’emploi dans le domaine QHSE/SSE ou je pourrais à la fois apporter mes compétences et mon expérience professionnelles, ma discipline et ma rigueur morales et approfondir davantage encore mes connaissances théoriques et pratiques pour me perfectionner plus et mieux.