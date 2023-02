Je suis un ingénieur en chimie analytique et instrumentation. Grâce à ma formation, j'ai acquis une bonne maîtrise des différentes méthodes et techniques d’analyse chimique ainsi que la maîtrise des notions de normes et de contrôle qualité, la validation des méthodes analytiques, Je souhaite intégrer une équipe dynamique dans le cadre d'un poste évolutif et prometteur



Mes compétences :

Chimie Analytique

Chimie Industrielle

Métrologie Chimique

Instrumentation

Qualité