J'ai étudié pendant 3 ans la communication visuelle à l'ECV Provence. Très intéressée par l'innovation et les nouvelles technologie, je cherche aujourd'hui à me spécialiser dans le design interactif. Vous pouvez consulter mon site web à cette adresse : http://marybouget.com/



Mes compétences :

Javascript

Adobe Flash

Adobe After Effects

PHP

Adobe Premiere

Acrobat Pro

Adobe InDesign

Html5

Adobe Lightroom

CSS 3

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator