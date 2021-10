Plus de 7 ans d'expérience en RH dans divers secteurs, notamment dans une start-up, Fortune 500, et dans l'enseignement supérieur. Mon expertise comprend le cycle complet du recrutement, un accompagnement dans la gestion, la formation, les relations avec les employés et le partenariat avec la direction pour répondre aux besoins de l'unité et de l'entreprise