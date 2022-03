Mary DUBOIS

Psychologue du travail indépendante.



Diplômée dun Master « Psychologie Sociale, du Travail et des Organisations » et dun Master en Ressources Humaines, jexerce depuis plusieurs années le métier de psychologue en entreprise.

Rattachée à la médecine préventive et au service qualité de vie au travail au sein de structures privées, semi-publiques et publiques, jai accompagné de nombreux travailleurs face à la souffrance au travail (stress, burn-out, conflit, harcèlement, etc.), mais également sur les liens entre vie professionnelle et vie personnelle.

Exerçant aujourdhui en libéral, je suis également engagée de manière associative, jaccompagne également des personnes sur leur projet dinsertion ou sur des situations liées à lisolement social.

Pour plus d'informations n'hésitez pas à vous rendre sur mon site :

https://psychologuedutravail34.fr