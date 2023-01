Mary-Line LEPAROUX

Madame, Monsieur,



C'est avec une forte expérience et de polyvalence dans le domaine de la comptabilité et de la paie, que je propose ma candidature pour un poste de comptable dans la région de Nantes.



Durant toutes ces années d’activités, ma rigueur, mon sérieux, et ma capacité d’adaptation ont été des atouts supplémentaires pour mener à bien mon travail.



Aujourd’hui, je recherche une entreprise dynamique, sérieuse et aspire à intégrer une équipe motivée.



Je vous remercie de bien vouloir examiner avec attention le curriculum vitae ci-joint.



Je suis à votre disposition pour étudier toutes propositions que vous seriez susceptible de me faire.



Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes sentiments dévoués.





Mme LEPAROUX



Mes compétences :

Sage 100 et Sage Paie - Cégid Winner Compta et Cég

SAP Initiation - Suite Pack Office

Coala

Mistral

Cégid Y2