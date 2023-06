Directeur Commercial International

Produits de Luxe/Mode

Vingt cinq années de carrière internationale avec les responsabilités suivantes :

- Développement de réseaux de vente à l’échelle internationale

- Prospection de marché

- Réorganisation des filiales, export et distributeurs

- Vente de produits de luxe et mode

- Création et développement de produits

- Responsable du marketing et de la formation

- Management d’équipes et recrutement